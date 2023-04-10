رئيس الجمهورية يدعو الى إيجاد بيئة آمنة لشريحة الأيتام

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، الى إيجاد بيئة آمنة لشريحة الأيتام في العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إنه "في أجواء رمضان ومع قرب إطلالة العيد زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين دار زهور العلوية للأيتام الصغار في بغداد".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الأيتام أمانة في أعناقنا وتوفير الرعاية والدعم والاهتمام بهم مسؤولية يتحملها الجميع انطلاقا من الالتزام الإنساني النبيل".

وأشار رشيد الى أن "رئاسة الجمهورية لن تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات لهذه الشريحة"، مشدداً على "ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للأيتام، وإيجاد بيئة آمنة تتوفر فيها الشروط الصحية من خلال الاهتمام بالغرف والقاعات الدراسية والمنامات وتنظيم الوقت والغذاء الصحي لهم، والعمل على تنمية مواهبهم وهواياتهم وبناء شخصياتهم ومساعدتهم في شق طريقهم نحو مستقبل أفضل".