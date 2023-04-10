العراق وتركيا بحثان وضع خارطة طريق لحل المشكلات الامنية وضبط الحدود

بحث مستشار الامن القومي، قاسم الأعرجي مع نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، والوفد الأمني المرافق له مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الامن القومي في بيان :" ان الاعرجي استقبل نائب رئيس جهاز المخابرات التركي والوفد المرافق له . وتم خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، و بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين،إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود".

وأكد نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، أن "زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى تركيا كانت مهمة وإيجابية"، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات "