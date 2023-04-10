السوداني يناقش مع لجنة نيابية خطط الحكومة في الاصلاح الاقتصادي

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية أولويات البرنامج الحكومي في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان :" ان السوداني استقبل اعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية . وتمت ، خلال اللقاء، مناقشة دعم القطاع الخاص والنهوض بواقعه في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، و القطاعات الاخرى، التي من شأنها أن تُسهم في معالجة الكثير من المشاكل المتراكمة، في مقدمتها البطالة.

وأكد السوداني حرصه على التواصل والتنسيق المتواصل مع اللجان النيابية؛ من أجل تكامل العمل، عبر إقرار قوانين تسهم في تقديم تسهيلات تتطلبها المرحلة الحالية، وتهدف لتطوير الاقتصاد، انسجاماً مع خطط الحكومة التي تضمنها المنهاج الحكومي".

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الموازنة الثلاثية التي تقدمت بها الحكومة؛ لتحقيق الإصلاح المطلوب في مختلف القطاعات، وتنفيذ خطط التنمية في المجالات الحيوية