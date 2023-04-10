الامن النيابية تزور السليمانية للوقوف على حادثة استهداف مطارها

اجرت لجنة الأمن والدفاع النيابية جولة ميدانية بموقع استهداف مطار السليمانية لمعرفة تفاصيل الحادثة .

وذكر بيان لاعلام اللجنة, انه بتكليف من رئاسة مجلس النواب زارت لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب عباس الزاملي ورفقة الأعضاء ,اليوم الاثنين, محافظة السليمانية للوقوف على حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي".

وكان في استقبال الوفد النيابي النائب هه ريم كمال عضو لجنة الأمن والدفاع رئيس كتلة التحالف الكردستاني".

واجرت اللجنة بحسب البيان, جولة ميدانية لموقع الاستهداف للاطلاع عن كثب ومعرفة تفاصيل الحادث".

وفي السياق ذاته زارت اللجنة ديوان مبنى محافظة السليمانية والتقت بالمحافظ ه‍ڤال أبو بكر بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظة لبحث تداعيات استهداف مطار السليمانية".

وأكدت اللجنة بحسب البيان, انها سوف تقوم بإعداد تقرير بشأن الاستهداف يرفع الى رئاسة مجلس النواب بغية قراءته داخل جلسات المجلس القادمة".