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النزاهة: استقدام وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية الحالي على خلفيَّة قيامه بتسلم رشوة قدره (50,000) دولارٍ


 اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزارة التربية للشؤون العلميَّة الحالي.

واشارت الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى أنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمراً باستقدام وكيل وزير التربية للشؤون العلميَّة الحالي؛ على خلفيَّة قيامه بتسلم مبلغ رشوة قدره (50,000) دولارٍ.

وأضافت إنَّ فريق الهيئة العليا لمُكافحة الفساد انتقل إلى أحد المطاعم في العاصمة بغداد الذي تمَّت فيه عمليَّة التسليم، واطلع على كاميرات المطعم وتوثيق الحادثة وتفريغها في قرص (CD).

وتابعت إنَّ قاضي محكمة تحقيق جنايات الفساد المركزيَّة أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل.

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النزاهة: استقدام وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية الحالي على خلفيَّة قيامه بتسلم رشوة قدره (50,000) دولارٍ
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