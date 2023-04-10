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البرلمان يتبنى مقترح قانون لـ"انصاف حاملي البطاقات الحمراء"


أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، تبني البرلمان مقترح قانون من شأنه انصاف حاملي "البطاقات الحمراء".

وذكر بيان لمكتب المندلاوي أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، ممثلين عن شريحة اصحاب البطاقات الحمراء، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على معالجة المشاكل التي تواجه هذه الشريحة الكبيرة، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة معارضتها لسياسات النظام المقبور".

وأشار إلى أن "اللجان النيابية (الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، حقوق الانسان، القانونية)، تبنت مقترح قانون من شأنه انصاف حاملي البطاقات الحمراء، متضمناً إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المُجحفة بحقهم".

ووجه النائب الأول، اللجان النيابية المعنية في "الإسراع في استكمال خطوات انصاف هذه الشريحة المتضررة من سياسات النظام البائد، وبما يؤمن لهم العيش والحياة الكريمة، داعياً إلى إيلاء قضيتهم اهتماماً كبيراً نظراً للظروف القاسية التي لحقت بهم خلال تلك الحقبة الظلامية".

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