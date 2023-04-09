مجلس الاستخبارات العراقي يشدد على متابعة مصادر تمويل الإرهاب

ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور أعضاء مجتمع الاستخبارات والقيادات الاستخبارية.

وذكر مكتب الاعرجي في بيان، أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وشدد المجلس على "أهمية الاستمرار بملاحقة الجماعات الإرهابية، وعدم التراخي في أمن الوطن والمواطن، وكذلك متابعة مصادر تمويل الإرهاب( البشرية والمالية والإعلامية )، لتجفيفها وقطع أوصالها".

كما ناقش المجلس، وفق البيان، "الخطط والمهام المرسومة للأجهزة الأمنية والاستخبارية، من أجل تقييمها وتحديثها، بما يتماشى ومتطلبات تحقيق أعلى نسب الأمن والاستقرار في البلاد".