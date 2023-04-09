السوداني : سقوط النظام السابق درس لكل السياسيين

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان سقوط النظام السابق درس لكل السياسيين وخاصة فيما يتعلق بالفساد والانفراد بالسلطة.

وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية: ان العراق ليس مسلوب الارادة ، وانتهى الاحتلال عام ٢٠١١ ، وعقدت القمة العربية في بغداد لكن الخطأ الكبير هو ترك العرب للعراق خلال الفترة السابقة .

واكد ان العراق حارب داعش بالنيابة عن العالم بمن فيهم العرب ، وبعد هزيمة داعش ايقن العرب هذا الخطأ.