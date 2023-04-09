محلل سياسي : : واشنطن فشلت بتقسيم العراق بعد الاحتلال

أكد المحلل السياسي حسين الكناني، الاحد، ان التخطيط لاحتلال بغداد استغرق سنوات عديد لأعداد برنامج ينص على تقسيم العراق، مضيفا ان النظام البعثي الصدامي قدم الكثير من التسهيلات لاحتلال العراق في عام 2003.

وقال الكناني في حديث ل/ المعلومة /، إن "الأهداف الرئيسة لاحتلال العراق كانت تتعلق بتقسيم العراق والمنطقة خدمة للكيان الصهيوني من جهة وضمان مصالح امريكا من جهة أخرى"، مشيرا الى ان "سياسة الولايات المتحدة التعسفية والاستغلالية مستمرة لغاية الان".

وتابع، ان "الجميع على علم بأن واشنطن لا تقدم شيئا للشعوب سوى الدمار والخراب والاستغلال والقتل والتجويع ونهب الثروات والعمل على تصدر الموقف بجميع الأصعدة"، لافتا الى ان "واشنطن تواصل سياستها العدوانية تجاه العراق من اجل تسهيل تمرير الصفقات والملفات الاقتصادية التي تحقق استفادة كبيرة منها".

وبين الكناني، ان "أمريكا وبعد عشرين عاما من الاحتلال لم تحرر العراق على العكس من ذلك فقد عملت على صنع القيود من اجل الاستمرار بالسيطرة على اغلب مقدرات البلد".

وعملت أمريكا بعد عقدين على السيطرة لاغلب الملفات الرئيسة للعراق والهيمنة على ابرام العقود معها او مع حلفائها بالرغم من الفشل الذريع الذي تسببت به في ملف الكهرباء والامن والاقتصاد، والرغم من الأموال الطائلة التي استولت عليها خلال الفترة السابقة لازالت مستمر بنفس النهج الذي تعمل به ضد البلد.