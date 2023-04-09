الأخبار

محلل سياسي : : واشنطن فشلت بتقسيم العراق بعد الاحتلال


أكد المحلل السياسي حسين الكناني، الاحد، ان التخطيط لاحتلال بغداد استغرق سنوات عديد لأعداد برنامج ينص على تقسيم العراق، مضيفا ان النظام البعثي الصدامي قدم الكثير من التسهيلات لاحتلال العراق في عام 2003.

وقال الكناني في حديث ل/ المعلومة /، إن "الأهداف الرئيسة لاحتلال العراق كانت تتعلق بتقسيم العراق والمنطقة خدمة للكيان الصهيوني من جهة وضمان مصالح امريكا من جهة أخرى"، مشيرا الى ان "سياسة الولايات المتحدة التعسفية والاستغلالية مستمرة لغاية الان".

وتابع، ان "الجميع على علم بأن واشنطن لا تقدم شيئا للشعوب سوى الدمار والخراب والاستغلال والقتل والتجويع ونهب الثروات والعمل على تصدر الموقف بجميع الأصعدة"، لافتا الى ان "واشنطن تواصل سياستها العدوانية تجاه العراق من اجل تسهيل تمرير الصفقات والملفات الاقتصادية التي تحقق استفادة كبيرة منها".

وبين الكناني، ان "أمريكا وبعد عشرين عاما من الاحتلال لم تحرر العراق على العكس من ذلك فقد عملت على صنع القيود من اجل الاستمرار بالسيطرة على اغلب مقدرات البلد".

وعملت أمريكا بعد عقدين على السيطرة لاغلب الملفات الرئيسة للعراق والهيمنة على ابرام العقود معها او مع حلفائها بالرغم من الفشل الذريع الذي تسببت به في ملف الكهرباء والامن والاقتصاد، والرغم من الأموال الطائلة التي استولت عليها خلال الفترة السابقة لازالت مستمر بنفس النهج الذي تعمل به ضد البلد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الاستخبارات العراقي يشدد على متابعة مصادر تمويل الإرهاب
السوداني : سقوط النظام السابق درس لكل السياسيين
محلل سياسي : : واشنطن فشلت بتقسيم العراق بعد الاحتلال
خبير: أمريكا فشلت امنيا في العراق
السوداني .. كنت موظفا قبل الاحتلال واعرف متطلبات الشعب العراقي
اللجنة المالية تحدد موعد التصويت النهائي على موازنة 2023
رئيس الوزراء .. الوضع الاداري في زمن النظام السابق كان متوازنا بسبب بطشه
السوداني يلتقي وزير الداخلية السوداني
القبض على 3 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود من منفذ إبراهيم الخليل
المالية النيابية تبدأ مناقشة الموازنة برئاسة المندلاوي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.12
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1818.18
دينار كويتي 4166.67
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 357.14
ريال سعودي 347.22
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1298.7
ريال يمني 5.2
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك