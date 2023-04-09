السوداني يلتقي وزير الداخلية السوداني

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الداخلية في جمهورية السودان، عنان حامد والوفد المرافق له.

وقال المكتب الاعلامي للرئاسةفي بيان"انه جرى خلال اللقاء التأكيد على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الارهاب، وكذلك تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين، وبما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة، ورفع مستوى أدائها.

واضاف البيان"ان وزير الداخلية السوداني نقل تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني.