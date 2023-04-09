القبض على 3 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود من منفذ إبراهيم الخليل

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاحد، القبض على 3 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود.

وذكرت القيادة في بيان أنه "تواصل قيادة قوات الحدود نشاطها الأمني في ضبط عمليات التسلل غير الشرعي عبر الحدود ،حيث تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك منفذ إبراهيم الخليل ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من القاء القبض على (3) أشخاص من جنسية أجنبية حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية".

واضافت انه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات التحقيقية بحقهم".