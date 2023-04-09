السوداني: العراقيون وقفوا صفاً واحداً وقدموا شهداء نيابية عن العالم لابعاد خطر الارهاب

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، ان العراقيين ضربوا مثلاً يحتذى به في قصص الوحدة والتآزر والوقوف صفاً واحداً بوجه التكفير وقدّموا شهداء نيابة عن العالم الحرّ من أجل إبعاد خطر الإرهاب.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في منظمة التعاون الإسلامي الشيخ قطب مصطفى سانو، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية للعالمين العربي والإسلامي، وأبرز التحديات التي تواجه الخطاب الإسلامي المعتدل والجهود الداعية إلى السلم والتقارب".

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، إلى أن العراقيين ضربوا مثلاً يحتذى به في قصص الوحدة والتآزر والوقوف صفاً واحداً بوجه التكفير، وقدّموا شهداء نيابة عن العالم الحرّ من أجل إبعاد خطر الإرهاب.

وأكد السوداني أن ما حققه العراقيون هو نتاج تنوّعهم وتحويله إلى مصدر قوة وسلام وتآخٍ، مبيّناً أهمية دور مجمع الفقه الإسلامي في تعزيز خطاب الوحدة الإسلامية والاعتدال والتعايش السلمي.

من جانبه، وجّه الشيخ قطب سانو شكره إلى العراق حكومةً وشعباً، مشيداً بالموقف الإنساني الشجاع الذي وقفه العراق في حربه على الإرهاب العالمي، وبالدور الكبير والمشهود للشعب العراقي بجميع أطيافه في هذه المواجهة المشرّفة.