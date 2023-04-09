النزاهة النيابية تحذر من احتكار شركة أمريكية لعقود الكهرباء

حذرت نائب رئيس لجنة النزاهة عالية نصيف، الاحد، من حصول هدر كبير في المال العام من خلال احتكار مشاريع الصيانة والتأهيل في قطاع الكهرباء لشركة أمريكية، مبينة ان فتح أبواب المنافسة سيقلل من تكلفة انتاج الكهرباء بنسبة 40%.

وقالت نصيف في بيان ان "الشركات الاحتكارية تتعمد إغراق مخازن وزارة الكهرباء بكميات هائلة من المواد الاحتياطية بالرغم من وجود مواد مكدسة قابلة للتصليح بمبالغ اقل بحوالي ٧٠ بالمئة من قيمة المواد الجديدة، والكثير من المواد تتعرض للصدأ وتتحول الى سكراب".

وأضاف انه " تم التركيز في الموازنة على صيانة محطات جي أي بكلفة ٩٣٠ مليار دينار، اي حوالي ٧٠٠ مليون دولار رغم أن المبلغ يمكن تقليله إلى ٢٠٠ مليون دولار، بالإضافة الى موضوع التعاقد بالدينار وفتح الاعتماد بالدولار، إذ لم يكن هناك مطلقاً فتح اي اعتماد او تخصيص مالي لشركة جي اي بالدينار، وهو ما يثير الكثير من الريبة ".

وشددت نصيف على " ضرورة مراجعة مشاريع الصيانة والتأهيل الموجودة في الموازنة، وكسر الاحتكار وفتح باب المنافسة بين الشركات وعدم السماح للشركات الاحتكارية بإجبار وزارة الكهرباء على شراء موادها الاحتياطية منعاً للهدر في المال العام "