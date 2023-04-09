السوداني يبحث مع لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية خطط الحكومة لتنفيذ أولويات برنامجها

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب.

وجرت خلال اللقاء مناقشة خطط الحكومة المُعدّة والخاصة بتنفيذ برنامجها الحكومي، وأهم الأولويات الموضوعة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل الجاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي كخطوة أولى نحو إصلاحات شاملة في بنية الدولة.

وشهد اللقاء التداول بشأن مشروع قانون الموازنة العامة ذات الثلاث سنوات، وضرورتها للتخطيط المستقبلي وفي تنشيط القطاع الخاص، وكذلك في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية واستكمال المتلكئ منها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى تكامل العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى أهمّية تفعيل الدور الرقابي من أجل تقويم عمل الحكومة، وتمكينها من تحسين أدائها في خدمة المواطن، ودعم جهودها في محاربة الفساد