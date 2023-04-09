الكشف عن "فساد" بملياري دينار في أحد مشاريع كهرباء البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات فسادٍ ماليٍّ في إحالة مشاريـع وعمليَّات صـرفٍ وهميَّةٍ في الشـركة العامَّة للطاقة الكهربائـيَّة في البصرة، وضبط (4) مُعقِّبين في مُديريَّة مرور محافظة ذي قار".

وذكر بيان لدائرة التحقيقات انها "كشفت فساداً ماليّاً بقيمة (2,133,525,000) ملياري دينارٍ في إحالة مشاريع في الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة - المنطقة الجنوبيَّة بأسلوب الدعوة المُباشرة، مُبيّنةً أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة ضبطت أوليَّات عقود التجهيز، لافتةً إلى أنَّه تمَّت الإحالة إلى شركتين تخصَّان أحد مُديري محطات الكهرباء في البصرة".

واشارت الى ان "ملاكات المديريَّة التي انتقلت إلى الشركة العامَّة لنقل للطاقة الكهربائيَّة - شبكات شمال البصرة، تمكَّنت من ضبط (7) مُستندات ومعاملات صرف مبالغ الصيانة والمعدَّات، وتأجير عجلاتٍ أهليَّةٍ، وصرف مبالغها؛ بناءً على وصولاتٍ وهميَّـةٍ".

وأضافت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في معمل تسجيل المركبات في مُديريَّة المرور في المحافظة، لافتةً إلى ضبط (4) مُعقِّبين، بينهم اثنان من مُنتسبي المُديريَّة وبحوزتهم مُعاملات نقل ملكيَّة عجلاتٍ دون وكالةٍ رسميَّةٍ".

واوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".