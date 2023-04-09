المندلاوي: الموازنة الاتحادية ستقر قريبا

أعلن نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ان الموازنة الاتحادية ستقر قريبا.
واكد المندلاوي، خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء منطقة بغداد الجديدة ،ضمن سلسلة لقاءاته الرمضانية ، التي يستقبل فيها عدداً من الوفود والمسؤولين والوجهاء وأهالي الدائرة الخامسة وباقي مناطق العاصمة:" أهمية المتابعة الدائمة لملف الخدمات وتطوير البنى التحتية ،بما يضمن حياة كريمة للمواطنين".
واوضح المندلاوي ، ان الموازنة المقبلة ، والتي أنهى مجلس النواب من قراءتها الأولى ، ستقر قريباً ، مبيناً أنها ستتضمن العديد من الأبواب والفقرات الخاصة بتطوير البنى التحتية والمشاريع الخدمية لبغداد والمحافظات بما ينسجم مع المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية
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