وزير الداخلية يبحث مع نظيره السوداني التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب

بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر، التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للوزارة : ان الوزيرين بحثا تعزيز الجهد الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي امتلكها العراق خلال محاربته عصابات داعش الإرهابية.

وا ضاف : انه تم البحث ايضا في ملف مكافحة المخدرات والآليات الخاصة باستئصال هذه السموم والآفة الخطيرة، فضلاً عن موضوع التدريب لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة.

وأكد وزير الداخلية السوداني : أن الشرطة العراقية تعد من القوات الأكثر انضباطاً في تأدية الواجبات، ولها قدرات كبيرة جداً بمحاربة الجريمة المنظمة.