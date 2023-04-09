الأخبار

بينهم ضابطان.. النزاهة تضبط متهمين بالتلاعب وتعقيب معاملات في مديريات مرور


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط 15متهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات بمديريات المرور في 6 محافظات، فيما لفتت إلى أن من بين المتـهمين ضابـطان يحملان رتـبـة مقـدم تلاعبوا بــ 1028 إضبارة تسجيل مركبات في الديوانيَّة.

وذكر بيان للهيئة أنه "بناءً على توجيهات رئاسة الهيئة في مُتابعة انسيابيَّة عمل الدوائر الخدميَّة وضبط حالات التلاعب وتعقيب المعاملات، نفَّذت ملاكات الهيئة سلسلة عمليَّات ضبطٍ نوعيَّةٍ في مُديريَّات المرور في عددٍ من المحافظات، أسفرت عن ضبط ( 15) مُتَّهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات".

وأشار إلى أن " مُديريَّـات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات (نينوى، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وواسط، وميسان) قامت بتنفيذ (6) عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط (15) مُتَّهماً، مُبيّنةً أنَّ العمليَّات نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قضاة التحقيق المُختصِّين في المحافظات المذكورة".

وأضاف، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ عمليَّة ضبطٍ كبرى في مُديريَّة مرور الديوانيَّة/ المشروع الوطني أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالتلاعب، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين هم ضابطا التدقيق و"البيمنت" برتبة مُقدَّمٍ، ومدخل البيانات"منتسب"، مشيرةً إلى قيامهم بالتلاعب في أضابير تسجيل المركبات، وتسجيل المركبات الخاصَّة بالمواطنين والشركات، وسيَّارات الحمل والإنشائيَّـة والزراعيَّـة خلافاً للضوابط والتعليمات".

وتابع البيان، أنَّ "المُتَّهمين قاموا بتسجيل السيَّارات دون إدخال مبالغ رسم التسجيل والرسوم السياديَّـة في حسابات المُديريَّة، وإخفاء الأضابير للتغطية على أفعالهم، مُنوّهةً بأنَّ التدقيق الأولي أثبت فقدان (1028) إضبارةً؛ ممَّا أدَّى إلى هدر أكثر من مليار دينارٍ من المال العام كحصيلةٍ أوليَّةٍ، وبعد عرض المُتَّهمين على قاضي التحقيق، قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

بدورها، نفَّذت مُديريَّة تحقيق نينوى، وفق البيان، "عمليَّـتي ضبطٍ في مُديريَّة المرور بالمحافظة، أسفرتا عن ضبط مُعقِّبين اثنين، مُبيّنةً أنَّ أحدهما مُنتسبٌ في الشعبة القانونيَّـة في المُديريَّة ضُبِطَ بحوزتهما معاملات نقل ملكيَّة مركباتٍ يقومان بتعقيبها بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، أمَّا مُديريَّة تحقيق البصرة فقامت بضبط ثلاثة مُعقِّبين بحوزتهم معاملاتٌ في مُديريَّة المرور/ المشروع الوطني، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّـةٍ".

وتابعت الهيئة، أنَّ "ملاكات مكتب المثنى تمكَّنت من ضبط خمسة مُعقِّبين بالجرم المشهود أثناء تعقيبهم للمعاملات في مُديريَّة مرور المحافظة بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، مُوضحةً أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بضبط مُعقِّبٍ داخل مجمع تسجيل المركبات في المُحافظة بحوزته معاملة منح إجازة سياقة لأوَّل مرةٍ تعود لأحد المراجعين، ولفتت إلى ضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة مرور محافظة ميسان من قبل ملاكات مكتب الهيئة في المحافظة، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهمين المضبوطين في واسط وميسان ليس لهما علاقة قانونيَّـة بالمعاملات التي ضُبِطَت بحوزتهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بينهم ضابطان.. النزاهة تضبط متهمين بالتلاعب وتعقيب معاملات في مديريات مرور
النائب حسين العامري : تصريحات الخنجر لا قيمة لها على أرض الواقع
محافظة واسط تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر باستثناء الدوائر الخدمية
العزم: الخارطة السنية ستتغير في الانتخابات المقبلة بعيدا عن الحلبوسي
الإعلان عن اكبر تحالف منافس للحلبوسي عقب عطلة العيد
محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
النزاهة: الاطاحة بأحد أضلاع شبكة الفساد في تسجيل عقاري الأنبار
الاطاحة بخمسة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد
محافظة كربلاء المقدسة تنفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
العامري: قصف مطار السليمانية اعتداء صارخ ولا يمكن السكوت عنه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1818.18
دينار كويتي 4166.67
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 357.14
ريال سعودي 347.22
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1298.7
ريال يمني 5.2
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك