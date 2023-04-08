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النائب حسين العامري : تصريحات الخنجر لا قيمة لها على أرض الواقع


عد عضو مجلس النواب حسين العامري، السبت، التصريحات التي اطلقها خميس الخنجر لا قيمة لها على ارض الواقع ولا تمثل سوى ظهور للدعاية الانتخابية، فيما اكد ان حلم إعادة عصابات داعش الإرهابية الى المناطق المحررة لن يحصل بعد سيطرة الحشد الشعبي والقوات الأمنية عليها.

وقال العامري في حديث ل / المعلومة /، إن "هذه التصريحات تندرج ضمن الدعاية الانتخابية التي يعمل بها خميس الخنجر بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات"، مشيرا الى ان "حلم إعادة عصابات داعش الإرهابية الى المناطق المحررة وخوصاً جرف النصر، لن يحصل بعد سيطرة الحشد الشعبي والقوات الأمنية عليها".

واستطرد:  "التصريحات التي يطلقها خميس الخنجر لا قيمة لها على ارض الواقع ولا تمثل سوى ظهور دعائي من اجل اثبات الوجود"، لافتا الى ان "المناطق التي تستهدفها بعض الجهات قد حررت بدماء العراقيين الابطال ولن نسمح بالعبث بها مرة أخرى".

وبشأن عودة المواطنين لجرف النصر بعد التحرير، يبين العامري: ان "90% من عوائل المنطقة عادت بعد التحرير بشكل سلس ما عدا عصابات داعش التي هربت بالنظر الى ارتكابها العديد من الجرائم بحق المواطنين وبالتزامن مع سيطرة القوات الأمنية والحشد الشعبي عليها".

وكان عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، قد اتهم  "بعض قيادات سنية بمحاولة تأجيج الحرب الطائفية في البلاد ، مشيرا الى ان جذب الجمهور لابد ان يكون عبر تقديم الخدمات والمشاريع بدلا من الاستمرار بالتصريحات الطائفية". 

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النائب حسين العامري : تصريحات الخنجر لا قيمة لها على أرض الواقع
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