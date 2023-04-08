اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، الاطاحة بخمسة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان انه "القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على خمسة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب لقيامهم بأثارة الرعب بين صفوف المواطنين الامنين من خلال استخدام الاسلحة النارية والعبوات المحلية الصنع في الدكة العشائرية".

واضافت ان "العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية وكمائن انتجت القبض على المتهمين".