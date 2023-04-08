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محافظة كربلاء المقدسة تنفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
وكالة انباء براثا
71
2023-04-08
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التعليقات
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req21tthg
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: بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
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