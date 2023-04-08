العامري: قصف مطار السليمانية اعتداء صارخ ولا يمكن السكوت عنه

أدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، حادث الاعتداء على مطار السليمانية.

وقال العامري في بيان "ندينُ وبشدة حادثَ الاعتداء غير المبرر على مطار السليمانية، وبما يمثله من إنتهاكٍ صارخ لسيادة العراق أرضاً وجواً وتعدياً سافر لا يجب السكوت عنه تحت اي ذريعة كانت".

وكان قائد قوات قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي قد نجا، من هجوم تركي على مطار السليمانية.

وأكد مصدر خاص وقوع هجوم تركي تحذيري على قائد قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن الهدف من الهجوم لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم.

وذكر مصدر أمني أن الانفجار في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

وأفادت وكالة أنباء كردية أن عبدي اجتمع مع أميركيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت طائرة مسيرة موقعاً قريباً من مكان تواجده.