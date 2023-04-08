السوداني: علينا الوفاء لدماء الشهداء عبر محاربة افات الفساد والفقر والارهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدم وجود خطوط حمراء على ملف محاربة الفساد، مشيرا الى أن الحكومة تعمل على إصلاحات جذرية للاقتصاد.

وقال السوداني خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ 42 لتأسيس منظمة بدر، "لن نتوانى عن المضي ببرنامجنا من أجل تقديم نقلة نوعية والتصدي للأزمات بإصرار"، مبينا أن "الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق اتفاق النفط مع الاقليم".

وأضاف "علينا الوفاء لدماء الشهداء عبر محاربة افات الفساد والفقر والإرهاب"، مشيرا الى ان "محاربة الفساد لا توجد فيه اي خطوط حمراء".

وأوضح ان " الحكومة قد تمكنت من قطع دابر الفساد الازلي وهي تمضي في خطوات تحقيق الاستقرار وحل مشكلة النفط والغاز مع إقليم كردستان"، مؤكدا ان "خطوة تقديم الموازنة لثلاث سنوات مدروسة باتجاه الاصلاح الاداري وتطبيق البرنامج الحكومي".