السوداني يوجه الاعرجي بالتحقيق بملف الاعتداء التركي على السليمانية

اعلن مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي التوجه على رأس وفد امني رفيع الى كردستان للتحقيق بملف الاعتداء التركي على مطار السليمانية.

وذكر الاعرجي في بيان مقتضب انه " بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة توجهنا إلى السليمانية على رأس وفد أمني رفيع".

وكانت رئاسة الجمهورية، قد اعربت اليوم السبت، عن إدانتها الاعتداء على مطار السليمانية الدولي، فيما طالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان ان "تكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".