رئيس الجمهورية يستنكر الاعتداء على مطار السليمانية ويطالب تركيا بالاعتذار

أعربت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عن إدانتها الاعتداء على مطار السليمانية الدولي، فيما طالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وطالبت الرئاسة، الحكومة التركية بـ"تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية"، مشددة بالقول: "وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".