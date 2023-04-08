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التربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل لطلبة المتوسطة والإعدادي


أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، عدم وجود أي دخول شامل لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

وذكر بيان للوزارة أنه "بعد انتشار بعض الاخبار المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد عدم وجود أي دخول شامل لطلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي بفروعه كافة ولا يوجد دور ثالث للعام الدراسي الحالي والاعوام القادمة ، في خطوة لتصحيح مسار العملية التربوية وإعادة الرصانة العلمية الى موقعها الصحيح".

ودعت الوزارة، إلى "عدم إعتماد اي خبر او منشور يخص التربية سوى الاخبار والقرارات الصادرة عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة حصراً".

 

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