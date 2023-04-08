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العامري: نحتاج إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي


شدد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، على وجوب محاربة الفساد وفق خطة علمية مدروسة، فيما أشار الى أن العراق بحاجة الى إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي.

وقال العامري، خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر، إن "منظمة بدر كان لها دور في إسقاط النظام البائد"، مؤكداً أن "فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من التهديد الإرهابي، وبفضلها حققنا النصر".

وأضاف: "يجب علينا أن لا نسمح بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح بالعودة إلى الجرائم التي ارتكبها النظام المباد"، مؤكداً "ضرورة معالجة الاخطاء ومكاشفة الشعب العراقي والاستماع إليه بعيدا عن التضليل الإعلامي".

وشدد على "ضرورة محاربة الفساد الذي تغلل في مؤسسات الدولة وفق خطة علمية مدروسة بعيداً عن التطبيل الإعلامي"، مؤكداً أن "محاربة الفساد من الأبواب المهمة للمصالحة مع الجمهور وفتح الباب مع المرجعية العليا".

وتابع: "نحتاج إلى حزمة من الإجراءات لمعالجة معوقات الاستثمار المختلفة، ويجب إكمال ميناء الفاو الكبير لما له من أهمية اقتصادية للعراق"، مؤكداً "ضرورة تعزيز موارد الدولة غير النفطية من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة وقطاع النفط".

وأردف بالقول: "نحتاج إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي، ويجب تشريع قانون الضمان الاجتماعي".

وبشأن اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، قال العامري: "نستنكر صمت المنظمات الدولية حيال الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني".

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