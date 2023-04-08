التربية تحقق بقضية طالبة تجاوزت على مديرتها في ذي قار

وجه وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل بشأن تجاوز طالبة على مديرتها؛ بعد سحب الأخير جهاز "الموبايل" منها، في محافظة ذي قار.

وذكر بيان للوزارة أن الجبوري "وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة مدير عام تربية ذي قار محمد لفته بعد إنتشار مقطع فيديو حول طالبة تجاوزت على مديرتها نتيجة سحب الاخيرة جهاز الموبايل منها في متوسطة الجنائن التابعة الى تربية ذي قار ، مؤكداً على ضرورة إبلاغ المديرية من قبل المشرف المتابع والإدارة حال حصول اي حادث مشابه".

وشدد الوزير، وفق البيان، على "إلزام الإدارات المدرسية بأن يأخذوا دوراً تربوياً يرافق العملية التعليمية لتوجيه الطلبة والبقاء على تواصل مع ذويهم للمتابعة و إتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي طالب يتجاوز على الملاك التدريسي".

ووجه الجبوري، "بعدم تصوير الطلبة من قبل الملاكات و نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير لأثره السلبي على نفسيتهم و شخصيتهم مهما كانت الأسباب فالمجتمع العراقي مبني على تقاليد وأسس قويمة للمحافظة على أبنائه و توجيههم في المسار الصحيح".