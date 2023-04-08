المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات استهداف مطار السليمانية

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات استهداف مطار السليمانية.
وقال المندلاوي في تغريدة : "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي، لما يمثله من انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية وتهديدا لأرواح المواطنين".
وتابع: "كما نوجه لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل، لاتخاذ الاجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي ارواح شعبنا من اي اعتداء".
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