المندلاوي يؤكد ضرورة الاسراع بتشريع قانون الموازنة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ضرورة الاسراع في تشريع قانون الموازنة بما يضمن حقوق المحافظات لتنفيذ مشاريعها الخدمية.

وذكر مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان في بيان أن “محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التقى ببافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، في محافظة السليمانية، وجرى خلال اللقاء التباحث حول عدد من الملفات المهمة بين المركز والإقليم، والتأكيد على اهمية الاسراع في تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية لارتباطه المباشر بشؤون الدولة ومصالح المواطنين، و بما يضمن حقوق جميع المحافظات لتنفيذ برامجها ومشاريعها الخدمية والاستثمارية .”

ودعا النائب الأول، بحسب البيان، السلطات التركية إلى “إعادة استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، مبدياً استغرابه من القرار التركي بتعليق الرحلات إلى المطار على الرغم من كونه خاضع لسلطة الطيران المدني العراقي وملتزم بالقوانين واللوائح والانظمة الدولية للطيران”