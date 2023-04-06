نائب: لايوجد تنازل عن المستحقات المالية التي بذمة الاقليم

اكد النائب جاسم عطوان، عدم وجود تنازل عن المبالغ التي بذمة الاقليم لبغداد، لافتا الى ان الحق القانوني يلزم الاقليم بتسليم الواردات الى المركز من دون التنازل عنها.

وقال عطوان لـ /المعلومة/، ان "الاموال التي يتم استيفائها من الحقول والصادرات النفطية والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان يجب ان تصل بغداد كونها حق لجميع الشعب".

واضاف ان "هناك مستحقات مالية على الاقليم واجبة الدفع الى بغداد، في وقت تسعى اربيل الى تأجيل ايصالها للحكومة الاتحادية، وهو ماقد يشكل عقبة في الاتفاقات السياسية بين بغداد واربيل".

وبين ان "الحق القانوني يحتم على الاقليم تسديد مابذمته من مبالغ من دون التنازل عنها مطلقاً، وقد يتم الاتفاق على تسليمها لبغداد على شكل دفعات حيث ان الزام الاقليم بتسديدها دفعة واحدة قد يشكل عقبة في المفاوضات".