السامرائي وطالباني يبحثان جهود دعم حكومة السوداني

بحث رئيس تحالف العزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، أهمية دعم حكومة محمد شياع السوداني.

وذكر بيان للتحالف ان "السامرائي بحث مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، في السليمانية، اليوم الخميس، آخر مستجدات المشهد السياسي والأوضاع العامة في البلاد، وشدد الجانبان على ضرورة إستمرار التعاون والتواصل بين الاطراف السياسية كافة من أجل تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن".

وأكد السامرائي على "ضرورة المضي بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية وحسم الخلافات بشأنها بالسرعة الممكنة لتمكين الحكومة من تقديم الخدمات والإيفاء بالتزاماتها التنفيذية أمام البرلمان والشعب".

وأضاف البيان ان "رئيس تحالف العزم بحث مع بافل في اجتماع منفصل مستجدات الساحة السياسية، وشدد الجانبان على ضرورة الاستمرار بدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

أكد السامرائي أن "تحالف إدارة الدولة حريص على تنفيذ البرنامج الحكومي على اكمل وجه، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق تطلعات الشعب ويسهم في التنمية الاقتصادية".