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اشادة خكومية بخصوص إنهاء البرلمان القراءة الأولى للموازنة


علق الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، على إنهاء مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة لثلاثة أعوام.

وقال العوادي، في بيان "تُشيد الحكومة العراقية بالموقف الوطني والمسؤول ل‍مجلس النواب العراقي بإنهائه القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للأعوام 2023، 2024، 2025".

واعتبر، أن "هذا التفاعل يدل بوضوح على روح التفهم العالية من قبل ممثلي الشعب للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسة للإسراع في المصادقة على الموازنة، لتأخذ طريقها للتنفيذ وتمكين الحكومة من تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنينا الكرام".

وفي الليلة الماضية، انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل ‍‍جمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥).

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اشادة خكومية بخصوص إنهاء البرلمان القراءة الأولى للموازنة
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