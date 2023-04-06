خبير امني : : الخنجر يستمر بدعم الإرهاب والحلبوسي يزايد سياسيا

اتهم الخبير الامني عقيل الطائي، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاستمرار بمبدأ المزايدات السياسية واخرها تسمية بعض عناصر داعش الارهابي بالمغيبين، فيما دعا الى ان لا تذهب هذه التصريحات الارهابية من قادة المكون السني دون حساب لانها تساهم بزعزعة الامن في منطقة جرف النصر.

وقال الطائي في حديث ل /المعلومة/، إن "تصريحات الحلبوسي وخميس الخنجر المستهجنة هي بمثابة رسائل للعصابات الارهابية التي تحلم بان تتمكن من شبر واحد من الجرف"، لافتا الى ان " الحلبوسي مستمر بالعمل وفق مبدأ المزايدات السياسية واخرها تسمية بعض عناصر داعش بالمغيبين".

وتابع، انه " يجب المحافظة على امن منطقة جرف النصر وعدم السماح للبعض في العبث بأمنها لما فيه من اهمية جغرافية و منفذ على ثلاث محافظات"، مشيرا الى ان "الداعم الاول للارهاب في العراق هو رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر".

واردف: ان "استمرار مسك المنطقة من قبل الحشد والقوات الامنية سيساهم في تحقيق ارتفاع مستوى الوضع الامني للعديد من المحافظات المجاورة وخاصة محافظة الانبار ومنطقة الفلوجة"، مضيفا ان "العراقيون لم ينسوا ما كان يحدث في الفترة السابقة من قتل وخطف في الطرق المؤدية الى كربلاء والمحافظات المجاورة".

وكان النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي قد دعا في وقت سابق، إلى محاسبة الخنجر قانونيا على خلفية تصريحاته الخطيرة والتي تمثل عودة للإرهابيين والدواعش.