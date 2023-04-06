وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي : الانبار في ظل الحلبوسي صرفت مليار دولار لعوائل داعش

كشف وزير التخطيط السابق القيادي في تحالف الانبار سلمان الجميلي، الخميس، عن حقائق صادمة بشأن صرف رواتب التقاعدية لعوائل داعش، مبينا ان اكثر من ترليون و٢٠٠ مليار دينار ذهبت كرواتب غير حقيقية في دائرة التقاعد.

وقال الجميلي في حوار متلفز ان "اغلب ضباط قيادة عمليات الانبار تم نقلهم في عهد حكومة مصطفى الكاظمي بعد الكشف عن فضيحة فساد صرف رواتب لعوائل داعشية من صندوق الشهداء".

واضاف ان "الفريق ناصر الغنام كشف الاف المعاملات التقاعدية المزورة في الانبار ،اكثر من ترليون و٢٠٠ مليار دينار ذهبت كرواتب غير حقيقية في دائرة التقاعد وقد تم ابعاده هو الاخر".

واشار الى ان "المنهج الذي تدار به الانبار قائم على تكميم الافواه وملاحقة المعارضين وان تحالف الانبار الموحد هو معارضة للمنهج السياسي الذي يقود محافظة الانبار".