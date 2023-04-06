الحشد الشعبي يلقي القبض على 4 اتراك دخلوا العراق بطريقة غير شرعية

تمكن الحشد الشعبي، الخميس، من القاء القبض على 4 اتراك دخلوا العراق بطريقة غير شرعية في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد وقوة من اللواء 58 بالحشد، تمكنت من إلقاء القبض على 4 أتراك، دخلوا العراق بطريقة غير شرعية وذلك ضمن قاطع المسؤولية بأحد مداخل جنوب الموصل وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحقهم".

واضاف ان "استخبارات قيادة العمليات تمكنت من الإطاحة بمتهم بقضايا المتاجرة في المخدرات في جنوب الموصل، جاء ذلك من خلال عملية أمنية، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات الأصولية القانونية اللازمة بحقهم ".