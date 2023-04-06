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الاعرجي يطالب امريكا بتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول


طالب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، خلال استقباله السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، الولايات المتحدة بتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول.

وذكر المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي في بيان ان الاخير "استقبل بمكتبه السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي"، مبينا أن "الاعرجي بحث مع السفيرة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيمي الهول والجدعة، واستمرار التعاون بين بغداد وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب".

وبينت السفيرة الأمريكية، بحسب البيان، أن "مخيم الهول ملف عراقي"، معربة عن "استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم للعراق في هذا الملف، بما يحقق أمن واستقرار العراق والمنطقة".

من جانبه، طالب الأعرجي "الولايات المتحدة، بتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول"، مشيرا إلى أن "بعض الدول أقدمت على سحب رعاياها من المخيم، معربا عن "تطلع العراق إلى حث بقية الدول على سحب رعاياها".

وأكدت السفيرة الأمريكية، أن "بلادها جادة في حثّ المجتمع الدولي على مساعدة العراق في إنهاء ملف مخيم الهول، وسحب من تبقى من الدول لرعاياها من المخيم".

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