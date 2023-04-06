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النزاهة تصدر توضيحاً بشأن عملية التسجيل العقاري في الانبار


أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن العمليَّـة "الكبرى والاستثنائيَّـة" التي نفذت في مديريَّـة التسجيل العقاري في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للهيئة أن "ما تحدث به بعض الإعلاميين، وما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من ملابسات تربط العمليَّـة الكبرى والاستثنائيَّـة التي نفذتها الهيئة في مديريَّـة التسجيل العقاري في محافظة الأنبار بخلافات وسجالات سياسية مزعومة هو حديث غير صحيح وعار عن الصحة ولا يمثل الحقيقة والهيئة بأي شكل من الأشكال".

ولفت البيان إلى أن "الحقيقة التي تعمل عليها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة هي التزامها المهنيَّـة والحياديَّـة التامة، واستنادها بعملها في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال المسروقة إلى أحكام قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل، وقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وانها تتقدم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشكر الجزيل على الدعم والاسناد في إنجاز مهماتها وفقا للقانون".

ونوهت الهيئة إلى أن "أبوابها مفتوحة أمام وسائل الإعلام المختلفة والسادة الإعلاميين؛ للحضور والاستفسار واستقاء المعلومات من منافذ الهيئة الرسميَّـة لرفع الضبابيَّـة عن أي عمل من أعمالها والتي تتسم بالشفافية والوضوح".

وقبل يومين، أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية كبرى واستثنائية ب‍مديرية التسجيل العقاري في الأنبار، فيما أشارت الى القبض على مدير عقاري الأنبار و(5) من المسؤولين فيها.

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