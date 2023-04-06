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رئيس الجمهورية يستقبل محافظ البنك المركزي ويبحثان الوضع الاقتصادي في البلد


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان الاخير "استقبل، اليوم الخميس 6 نيسان 2023 في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق".

واضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي وجهوده بتحسين سعر صرف الدينار العراقي".

وفقا للبيان، أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في البلاد وفق رؤية شاملة، مشدد على أهمية تطوير القطاع المصرفي بالاستفادة من أحدث المعطيات التقنية، والعمل على دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، ومتابعة عمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، ومكافحة عمليات غسيل الأموال وبما يحمي الاقتصاد الوطني وممتلكات المواطنين".

من جانبه، أكد العلاق جدية البنك المركزي بتطوير عمله، معبراً عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية للبنك المركزي باعتباره الضامن للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد"، بحسب البيان.

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رئيس الجمهورية يستقبل محافظ البنك المركزي ويبحثان الوضع الاقتصادي في البلد
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