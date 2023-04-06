الحشد الشعبي يلقي القبض على احد المروجين للبعث المقبور في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، ان قوة اللواء ١٦ بالحشد الشعبي القت القبض على أحد المنتمين و المروجين لحزب البعث المقبور في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان "قوة من اللواء 16 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على أحد المنتمين و المروجين لحزب البعث المنحل في محافظة كركوك".

واضافت ان "العملية نفذت بعد المتابعة والتدقيق حيث تمكنت قوة من إستخبارات اللواء ١٦ لقيادة عمليات كركوك و شرق دجلة في الحشد الشعبي، حيث تمكنت من القاء القبض على أحد المنتمين والمروجين لحزب البعث المحظور ونشر المنشورات التي تهدف إلى اثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، كما تبين انه على اتصال ومتابعة مع ازلام النظام البائد في تركيا و بريطانيا، وقد جرى اتخاذ الاجراءات الاصولية المتبعة بحق المعتقل".