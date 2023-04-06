السوداني يستضيف شيوخ ذي قار ويؤكد: حق التظاهر أمر كفله الدستور وتحميه الدولة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة داعمة لصندوق إعمار ذي قار بتمويل تجاوز تريليون دينار، مشددا على أن الأمن والاستقرار والخدمات مسؤولية الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، جمعاً من شيوخ عشائر محافظة ذي قار ووجهائها، مستضيفاً إياهم على مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك".

وأعرب السوداني في كلمة له أمام الحضور" عن تأكيده على خصوصية هذه المحافظة منذ تسنم الحكومة مهامها، رغم الملفات العديدة التي تواجهها"، مشيراً إلى" الدور المهم الذي قدمته عشائر ذي قار الكريمة في دعم الاستقرار المجتمعي ودعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون والنظام".

وأكد السوداني، أن" حق التعبير والتظاهر والحريات أمر كفله الدستور، وتحميه الدولة، إلّا أن هذا لا يعني أبداً التهاون عن الاعتداء على المال العام أو الأجهزة الأمنية، أو محاولة تعطيل عمل دوائر الدولة"، لافتاً إلى أن "هناك من يستغل حالات الفوضى للتأثير في الأوضاع، وهو ما ألقى بظلاله على الخدمات".

وذكر، أن" هناك حالات من الابتزاز والتعطيل واجهتها مشاريع خدمية مهمة"، موضحاً، أن" اهتمام الحكومة ينصب على تقديم الخدمات وجعلها أولوية، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمحافظة".

وتابع، أن" الحكومة داعمة لصندوق إعمار ذي قار بتمويل تجاوز تريليون دينار، وضم مشاريع خدمية متعددة"، لافتا إلى، أن" الأمن والاستقرار والخدمات مسؤولية الدولة، وهي ملتزمة بها، لكنها أيضاً مسؤولية مجتمعية، وتحتاج إلى وحدة اجتماعية متماسكة تعزز من دور الدولة وتعينها في أداء واجباتها".