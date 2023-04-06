رئيس الجمهورية وطيف سامي يبحثان اقرار موازنة 2023

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاربعاء، مع وزيرة المالية طيف سامي اقرار موازنة 2023.

وذكرت الرئاسة في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل وزيرة المالية طيف سامي وبحث معها الأوضاع المالية والاقتصادية وإقرار الموازنة العامة وبما يلبي طموحات المواطنين".

وأكد الرئيس "أهمية إجراء الإصلاحات المناسبة وتشجيع الفرص الاستثمارية ودعم المشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني بتفعيل دور القطاعات الأخرى وبما يسهم في تعزيز الإيرادات".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية تحسين المستوى المعيشي للفرد العراقي واتباع الطرق الحديثة في الإدارة المالية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال".

بدورها، استعرضت وزيرة المالية "الإجراءات التي تتبعها الوزارة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وما يتطلبه الظرف الراهن من تضافر الجهود لتجاوز المرحلة وتداعياتها على الحياة العامة."