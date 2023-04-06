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النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي يطالب بمحاسبة الخنجر قانونيا على خلفية تصريحاته الخطيرة


دعا النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الأربعاء، إلى محاسبة السياسي المثير للجدل خميس الخنجر قانونيا على خلفية تصريحاته الخطيرة والتي تمثل عودة للإرهابيين والدواعش . 

وقال المحمداوي في حديث ل / المعلومة/، إنه "يفترص بالخنجر عدم اطلاق هكذا تصريح خطيرة تمثل تهديدا لأمن واستقرار وحدة العراق ".

 مضيفا أن "دعوات الخنجر لإخراج الحشد الشعبي من المناطق خلافا لما يريده الشارع السني لاعتبارات عديدة اولها وجود الحشد ضمانة حقيقية لوحدة وسيادة البلاد".

مطالبا بضرورة ملاحقة ومحاسبة الخنجر قانونيا على خلفية تصريحاته الخطيرة والتي تمثل عودة للارهابيين ". 

مؤكدا أن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة ولن نسمح لاي جهة المساس بالحشد ".

وكان رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قد وصف تصريحات خميس الخنجر بالمستفزة لمشاعر العراقيين "

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النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي يطالب بمحاسبة الخنجر قانونيا على خلفية تصريحاته الخطيرة
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