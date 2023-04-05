مجموعة من اطباء النجف تتشرف بلقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني

اظهرت صور اليوم الاربعاء، أحدث ظهور للمرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.

وجاء في بيان لمكتب السيد السيستاني أن "المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) استقبل في الليلة الماضية جمعاً من أطباء النجف الأشرف من مختلف الاختصاصات – كما جرى عليه دأبه في شهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة".

ورحّب السيد السيستاني بـ"الحضور وبارك لهم الشهر الفضيل وأشاد بجهودهم في علاج المرضى ورعايتهم وحثّهم على مزيد الاهتمام بهم"، داعياً لهم بـ"مزيد التوفيق في القيام بمهمتهم الانسانية النبيلة".