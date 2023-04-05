الأخبار

بوتين: العلاقات بين موسكو وبغداد تتطور بشكل مطرد


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، إن العلاقات بين موسكو وبغداد تتطور بشكل مطرد، وأضاف أن هناك العديد من المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات بالعراق.

وقال الرئيس الروسي في كلمة خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بقصر الكرملين، اليوم الأربعاء "تأييد روسيا لوحدة أراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

كذلك تطرق بوتين إلى "التعاون ين البلدين في مختلف المجالات، وأشار إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا والعراق أظهر نموا مطردا على مدى العامين الماضيين".

وتطرق الرئيس الروسي في كلمته أمام السفراء الأجانب الأجانب إلى أهم قضايا السياسة الخارجية الروسية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع كل الدول دون استثناء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي
المندلاوي والسوداني يؤكدان أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة
ضبط محتال تعهد بإنجاز معاملة عقار مقابل مبلغ مالي في الناصرية
بعد دعوة رسمية.. رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل سوريا
مجموعة من اطباء النجف تتشرف بلقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني
بوتين: العلاقات بين موسكو وبغداد تتطور بشكل مطرد
المجلس الاعلى يدين التصعيد الاسرائيلي واقتحام المسجد الأقصى
جهاز المخابرات العراقي يقتل الإرهابي "خالد الجبوري" والي تركيا" في داعش في ادلب السورية
العراق يوجه دعوة للمجتمع الدولي بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى
المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف اهم بنود اتفاق تصدير النفط مع إقليم كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك