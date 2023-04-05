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جهاز المخابرات العراقي يقتل الإرهابي "خالد الجبوري" والي تركيا" في داعش في ادلب السورية


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل الإرهابي "خالد الجبوري" الذي يشغل منصب "والي تركيا" في تنظيم داعش الإرهابي بعملية استخبارية بمحافظة إدلب السورية.

وذكر بيان للخلية أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم باستهداف قيادات عصابات داعش الارهابية تَمكّن جهاز المخابرات الوطني العراقي بعملية استخبارية نوعية من قتل الارهابي (خالد عايد أحمد الجبوري) المكنى (يعقوب المهاجر) الذي يُعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقه مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص، حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية".

وأشار البيان إلى أن "خالد الجبوري انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الارهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عدداً من المواقع في هيكليته، أهمها (المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى) و (المسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى) وآخرها (والي تركيا)، اذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا".

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