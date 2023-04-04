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بارزاني يصف اتفاق استئناف نفط كردستان أساسا للمضي في تشريع قانون النفط والغاز


وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 4 نيسان 2023، الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد لاستئناف نفط كردستان بانه سيكون أساسا للمضي في تشريع قانون النفط والغاز وإقرار الموازنة المالية في العراق.

وذكر بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "إيقاف الصادرات النفطية لم يضر إقليم كردستان فحسب بل شمل العراق كافة،

مشيرا الى ان "هذا الاتفاق مؤقت، وسيكون اساساً للموازنة وتشريع قانون النفط والغاز"، واصفا هذا الاتفاق بأنه سيعزز العلاقات بين اربيل بغداد".

وأضاف أن "الجميع سيستفاد من إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان"، مضيفا، " واثقون أنه بوجود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سينفذ هذا الاتفاق".

كما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، توجهه إلى العاصمة بغداد حول ما اسماه بـ"الاتفاق لاستئناف تصدير النفط".

وقال بارزاني في تغريدة "أنا في طريقي إلى بغداد لمناقشة المراحل النهائية لاتفاقنا لاستئناف تصدير النفط".

وتبلغ صادرات إقليم كردستان من النفط قرابة 0.5% من إمدادات الخام العالمية، بمعدل 450 ألف برميل في اليوم الواحد.

وصباح اليوم، وصل مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد رفيع من حكومة الإقليم، وعقد فور وصوله اجتماعا مع السوداني، بحث خلاله حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.

في غضون نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر رسمية قولها، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلا إلى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات النفط المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي في بغداد إن "طلبا رسميا أرسل إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان و "سيستأنف الضخ في الساعات القليلة المقبلة".

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