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السوداني يعلن الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان


أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

وقال السوداني في مؤتمر مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حضرته السومرية، إن "إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بإيرادات العراق".

وأضاف، "على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر".

وتابع رئيس الوزراء، أن "هذا الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة للحكومتين الاتحادية والإقليم لمواجهة كل المعوقات التي ورثت من السنوات الماضية".

وأشار الى ان "مواجهة هذه الاستحقاقات تنبع من المصلحة العامة"، مستدركا "نأمل من أعضاء مجلس النواب المضي بإقرار مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت".

واردف السوداني، "ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز والذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور".

ومضى بالقول، "نثمن الجهود الفريقين بالحكومتين الاتحاديَّة والإقليم على مفاوضاتهما المهنية".

وأكد أن "هذا الاتفاق سيمهد لإقرار الموازنة"، مبينا أن "هناك إرادة سياسية للمضي في معالجة الملفات".

وبين السوداني، "علينا معالجة الملفات العالقة وفقاً للدستور"، مشيرا الى ان "أي تأخير بالتصدير سيؤثر على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023".

وزاد، "على الجميع الالتزام باتفاق تصدير نفط الإقليم وتنفيذه"، مضيفا أن "بنود الموازنة واضحة وستعالج الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".

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