السوداني يستقبل بارزاني والوفد المرافق له

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له".

يشار الى أن الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولاسيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.