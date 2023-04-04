أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة متهمين بتهريب العملة وتزييفها في محافظتين بغداد وكركوك.

وذكرت الخلية في بيان انه "إستناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة مهربي الدولار والمضاربين بأسعاره وضمن الجولات الميدانية التي تنفذها مفارز جهاز الأمن الوطني بصدد هذا الملف، تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة كركوك وإستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة وبعد إستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص وبحوزته (٤٠٠) ألف دولار كان يروم تهريبها".

وفي بغداد وبعد توافر معلومات مؤكدة عن قيام إثنين من الأشخاص بإنشطة تزييف عملة مختلفة، تمكنت المفارز شرقي العاصمة من إلقاء القبض عليهما بكمين محكم وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من الأموال المزيفة، بحسب البيان.

وأضاف انه "جرى تدوين إفادة المتهمين أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".